Госсекретарь США признал потерю Крыма для Украины на встрече с украинскими активистами

В ходе закрытой встречи в Киеве глава Госдепартамента США заявил о том, что "мировые игроки понимают" невозможность возврата Крыма в состав Украины.

Встреча в Киеве, фотографии с которой были опубликованы на странице Госдепартамента США в соцсетях, состоялась 31 января в рамках визита Помпео в страны Восточной Европы.

Подробности встречи и детали обсуждения в комментариях украинскому изданию "Новое время" сообщили ее участники.

По словам Елены Тригуб, возглавляющей Независимый антикоррупционный комитет по вопросам обороны, Помпео интересовался насущными проблемами украинского общества и "как будто сопоставлял их с той повесткой, которую он услышал на Банковой".

В начале встречи украинская активистка Эмина Джапарова обратилась к Помпео с просьбой держать Крым в поле зрения внешней политики США, а также помочь в организации конференции по Крыму в Вашингтоне.

Однако, по словам собеседников издания, Помпео не выразил оптимизма по данному вопросу. Вместо этого он заявил: "Крым потерян. Мировые игроки это понимают. Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у кого что-то можно забрать".

Присутствовавшие на встрече участники официально не подтвердили достоверность сделанного заявления, однако печальное выражение лица Джапаровой на одной из фотографий, сделанных в ходе встречи и опубликованных на странице Помпео в соцсети Twitter, может являться косвенным подтверждением того, что заявление госсекретаря США по поводу принадлежности Крыма, не внушило ей излишнего оптимизма.

В ходе официальной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоялась в этот же день, Майкл Помпео также дал высокую оценку роли украинского государства в обслуживании Европы. По словам госсекретаря США, "это действительно страна, которая кормит европейцев, поддерживает трубы, которые греют европейцев".