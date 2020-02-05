Последний министр обороны СССР награжден орденом "За заслуги перед Отечеством"

Министр обороны Сергей Шойгу вручил маршалу Дмитрию Язову орден "За заслуги перед Отечеством" 3-й степени и юбилейную медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне". Отмечен вклад Язова в развитие ветеранского движения и военно-патриотического воспитания, передает телеканал "Россия 24".

Дмитрий Язов — последний из военачальников, которому было присвоено звание маршала Советского Союза. Он также стал последним министром обороны СССР.