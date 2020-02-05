"Вердер" выбил дортмундскую "Боруссию" из Кубка Германии

Футболисты бременского "Вердера" вышли в четвертьфинал Кубка Германии. В матче 1/8 финала они оказались сильнее дортмундской "Боруссии" со счетом 3:2. Встреча между ними прошла в Бремене.

У победителей мячи забили Леонардо Биттенкорт, Милот Рашица и Дейви Зельке. За гостей отличились Эрлинг Холанд и Джованни Рейна.

Ранее в четвертьфинал турнира вышел франкфуртский "Айнтрахт", взявший верх над "Лейпцигом" со счетом 3:1.