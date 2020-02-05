"Ливерпуль" молодежным составом справился с "Шрусбери" в Кубке Англии

На стадионе "Энфилд" состоялась переигровка матча 1/16 финала Кубка Англии между "Ливерпулем" и "Шрусбери Таун". "Красные", выступавшие молодежным составом, со второй попытки оказались сильнее клуба из третьего по силе дивизиона страны со счетом 1:0.

В связи с отсутствием главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа, решившего понаблюдать за игрой своего клуба из дома, руководил командой наставник молодежки Нил Критчли. Судьбу встречи решил автогол Ро-Шона Уильямса, срезавшего мяч в собственные ворота на 75-й минуте.

В следующем раунде Кубка Англии "красные" сыграют с лондонским "Челси". Матч пройдет 5 марта.