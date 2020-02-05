Димитрис Итудис: "Эфес" победил ЦСКА абсолютно заслуженно

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис дал оценку игре своей команды в матче 23-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги против турецкого клуба "Анадолу Эфес". По мнению греческого специалиста, встреча могла завершиться в пользу любого из соперников.

"В какие-то моменты мы захватывали лидерство, в какие-то игра была равна. Результат матча мог оказаться в пользу как одной, так и другой команды. Все решили детали. Поздравляю "Эфес". Соперник победил абсолютно заслуженно", – приводит слова Итудиса официальный сайт красно-синих.

Напомним, что встреча двух лидеров Евролиги, прошедшая в Москве, завершилась победой турецкого клуба со счетом 82:80.