Зеленский придумал, как использовать полученные от "Газпрома" деньги

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с предложением направить 2,9 миллиарда долларов, полученные в рамках соглашений по продолжению транзита газа от "Газпрома", на развитие медицины и реализацию в стране инфраструктурных проектов. Такая информация появилась на сайте Офиса президента.

Как отмечает глава украинского государства, планируется направить средства на медицинскую сферу и энергоэффективность, а также на строительство дорог и другие инфраструктурные проекты.

Зеленский предложил правительство подготовить необходимые документы в течение двух недель, сообщает РИА Новости.

30 декабря 2019 года "Газпром" и "Нафтогаз" подписали пакет соглашений относительно продолжения поставок газа через Украину, в том числе транзитный контракт сроком на 5 лет. Обе стороны отказались от судебных исков, по которым еще не были приняты решения, а "Газпром" по вердикту Стокгольмского арбитража выплатил Украине 2,9 миллиарда долларов.