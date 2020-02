Хет-трик Овечкина принес "Вашингтону" победу над "Кингз"

Матчем в Вашингтоне между местными "Кэпиталз" и "Лос-Анджелес Кингз" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Столичные" на своей площадке оказались сильнее "королей" со счетом 4:2. Три шайбы в ворота гостей забросил Александр Овечкин.

Это позволило капитану "Вашингтона" возглавить снайперскую гонку регулярного чемпионата. В активе российского хоккеиста стало 40 голов в текущем сезоне. Ему осталось отличиться еще дважды, чтобы достигнуть отметки в 700 шайб за карьеру в НХЛ.

