Коронавирус заставил Китай влезть в долги

Китайский вирус заставил страну влезть в долги. Правительство Китая выпустит облигации на сумму более 14 миллиардов юаней (это около двух миллиардов долларов).

Все деньги, вырученные от продажи ценных бумаг, будут направлены на борьбу с коронавирусом и создание вакцины.

Ранее в стране уже потратили почти 45 миллионов долларов на строительство больниц для зараженных вирусом, а также на покупку нового медицинского оборудования, напоминает телеканал "Россия 24".