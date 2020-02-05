Депутат Рады: Украину вгоняют в долги по сговору с иностранными кредиторами

Украину сознательно вгоняют в долги. Так заявили в Верховной раде. Депутат Вадим Рабинович предположил: делает это правительство страны, причем по сговору с иностранными кредиторами.

Рабинович уверен: даже когда этот кабинет министров уйдет, долги и контракты останутся, сообщает телеканал "Россия 24".

Поэтому депутат уверен: нужно собрать новый состав, который сможет пообщаться с кредиторами и объяснить им, что народ страны "не тяговая лошадь и отдавать такие долги не может".