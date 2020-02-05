Палестина внесет резолюцию против "сделки века" в Совбез ООН

Постпред Палестины в Организации Объединенных Наций Рияд Мансур заявил, что палестинская сторона внесет в Совет Безопасности ООН резолюцию с осуждением "мирного плана", который представил президент США Дональд Трампом.

По словам постпреда Палестины, представители автономии осознают, что на документ наложат вето, но считают необходимым все-таки внести его, чтобы заявить о своей позиции.

В январе текущего года президент США Дональд Трамп обнародовал план по урегулированию палестино-израильского конфликта, напоминает телеканал "Россия 24".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху инициативу поддержал, однако лидер Палестины Махмуд Аббас и представители радикального движения ХАМАС решительно отвергли предложение.