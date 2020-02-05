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5 февраля 202005:53

Голы Ничушкина и Задорова помогли "Колорадо" разгромить "Баффало"

twitter.com

Встречей в Баффало между местными Сэйбрз" и "Колорадо Эвеланш" продолжился игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Лавины" на выезде нанесли крупное поражение хозяевам льда со счетом 6:1. Россияне Валерий Ничушкин и Никита Задоров набрали пять очков на двоих.

Первый записал в свой актив один гол и две результативные передачи. Второй отметился шайбой и голевым пасом. Также за "лавин" отличились Самуэль Жирар, Андре Бураковски, Назем Кадри и Микко Рантанен. Единственная шайба у "Баффало" оказалась на счету Сэма Райнхарта.

В других встречах дня "Даллас Страз" в гостях уступил "Нью-Йорк Айлендерс" в овертайме со счетом 3:4, а "Бостон Брюинз" дома взял верх над "Ванкувер Кэнакс" – 4:0.

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