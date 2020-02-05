В сенате США пройдет финальное голосование по импичменту Трампу

В США Республиканская партия единогласно поддержала на собраниях своего лидера президента Дональда Трампа. Как ожидается, сегодня будет положен конец процедуре импичмента, которого отчаянно добиваются демократы.

Сенат США проведет финальное голосование и решит, превышал ли Трамп полномочия в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Демократы обвиняют главу Белого дома в том, что он якобы пытался надавить на Киев и заставить его провести расследование против Джо Байдена, политического соперника Трампа.

По прогнозам, импичменту не бывать, поскольку большинство в сенате — у республиканцев, а они не позволят отстранить своего лидера от власти, сообщает телеканал "Россия 24".