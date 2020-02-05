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Российский Крым 43 минуты назад

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5 февраля 202007:53

В Крыму прокомментировали слова Помпео о "потере" полуострова

В Крыму прокомментировали слова Помпео о "потере" полуострова

Госсекретарь США проявил здравый смысл, когда признал Крым российским. Так в регионе прокомментировали ситуацию на закрытой встрече в Киеве.

По данным СМИ, Майк Помпео четко обозначил свое мнение по этому вопросу. Киев сам отдал регион, а Россия — не та страна, у которой что-то можно забрать, считает госсекретарь. Как сообщает украинское издание "Новое время", американский дипломат подчеркнул: все мировые игроки понимают, что Крым потерян.

На полуострове считают, что теперь дело за малым: Вашингтону остается признать статус российского региона де-юре, передает телеканал "Россия 24".

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