ВВС Израиля атаковали объекты ХАМАС в ответ на запуск ракет

Израильские истребители атаковали военные объекты радикального движения ХАМАС. Одной из целей стал цех по производству оружия. Об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля.

Там подчеркнули, что удар стал ответом на действия радикалов, которые запустили из сектора Газа ракеты и воздушные шары со взрывчаткой. Все они упали на израильской территории в местности, где никто не проживает.

Информации об ущербе и раненых нет, сообщает телеканал "Россия 24".