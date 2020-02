Ковальчук стал автором победного буллита в матче "Монреаль" – "Нью-Джерси"

В Ньюарке завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между "Нью-Джерси Дэвилз" и "Монреаль Канадиенс". Канадский клуб в гостях обыграл "дьяволов" в серии буллитов – 5:4. Победный бросок оказался на счету Ильи Ковальчука.

В основное и дополнительное время российскому форварду "Монреаля" отличиться не удалось. Как и его соотечественнику из "Нью-Джерси" Никите Гусеву.

ÇA DEVAIT ÊTRE KOVY!



OF COURSE IT'S KOVY!#GoHabsGo pic.twitter.com/LEoHfXp355