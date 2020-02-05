Рост активности в сфере услуг Китая в январе замедлился до минимума за три месяца

Рост деловой активности в сфере услуг Китая в январе замедлился второй месяц подряд и оказался минимальным за три месяца, свидетельствуют данные Caixin Media Co. и исследовательской компании IHS Markit.

Индекс менеджеров по закупкам (Purchasing Managers Index, PMI) в сфере услуг Китая в прошлом месяце опустился с декабрьского уровня 52,5 до 51,8 пункта.

Показатель ниже 50 пунктов отражает снижение активности, выше — рост активности.

"Восстановление экономики Китая было недостаточно сильным из-за ограниченного улучшения спроса, и некоторые компании не пополняли запасы", — заявил директор по макроэкономическому анализу CEBM Group Чжун Чжэншэн.

Новые заказы в январе выросли минимальными темпами с октября прошлого года. Отчасти это обусловлено более медленным ростом внутреннего спроса, тогда как рост новых экспортных заказов ускорился.

Компании отмечали устойчивый рост операционных расходов, и их усилия по сдерживанию издержек оказали давление на занятость в сфере услуг. Создание рабочих мест почти остановилось, а субиндекс занятости достиг самого низкого уровня за 16 месяцев. Компаниям пришлось во второй раз снизить отпускные цены, что негативно повлияло на прибыли.

Тем не менее поставщики услуг в целом ожидали, что деловая активность в ближайший год будет расти. Уровень оптимизма среди компаний в секторе был самым высоким за 16 месяцев.

Результаты частного опроса контрастируют с официальными данными, которые ранее на этой неделе показали, что рост активности в сфере услуг Китая ускорился в январе. Официальный PMI непроизводственного сектора повысился до 54,1 с 53,5 пункта в декабре.

Официальный PMI охватывает больше крупных компаний и государственных предприятий, в то время как исследование Caixin охватывает большее количество малых и средних фирм.

В то время как торговое соглашение первой фазы между США и Китаем ослабило давление на экспортеров, вспышка коронавируса создает угрозу для роста второй по величине экономики мира.

Чтобы сдержать распространение вируса, власти Китая ввели транспортные ограничения и жесткие меры общественного здравоохранения, которые в значительной степени сказываются на транспортном и туристическом секторах, а также на розничной торговле.

"Поскольку нынешняя эпидемия пневмонии оказывает давление на экономику, властям необходимо прилагать усилия, чтобы не допустить серьезных сбоев в укреплении доверия бизнеса", — отметил Чжун.

Сводный PMI Caixin, охватывающий как производственный, так и непроизводственный секторы, в январе опустился с декабрьского уровня 52,6 до 51,9 пункта.