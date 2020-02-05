"Вы запачкаете всех". Месси поругался со спортивным директором "Барселоны"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси вступил в публичный конфликт с бывшим партнером по каталонскому клубу, а ныне спортивным директором "блаугранас" Эриком Абидалем. Причиной ссоры стало интервью француза.

Абидаль в общении с прессой помимо всего прочего заявил, что не все футболисты "Барсы" были довольны бывшим главным тренером клуба Эрнесто Вальверде. Эти слова возмутили Месси и он не оставил это высказывание без внимания.

"Если вы говорите такие слова об игроках, то должны назвать конкретные имена, — приводит слова капитана "Барселоны" Спорт24.Ru. – В ином же случае, вы рискуете запачкать всех и дадите подпитку тому, что не соответствует действительности".

Отметим, что накануне Месси повздорил также с партнером по команде Жераром Пике. Их словесная перепалка случилась на одном из тренировочных занятий. Известно, что они общались на повышенных тонах.