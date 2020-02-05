Разработчик Snapdragon показал 8K-видео, снятое на камеру смартфона

Компания Qualcomm поделилась первым 8K-видео, снятым на смартфон с процессором Snapdragon 865. Именно этим чипом оснастят самые дорогие и высокопроизводительные Android-устройства, которые будут выходить на протяжении 2020 года.

В съемке 8K-видео новейшей мобильной платформе помогает Spectra 480. Этот процессор сигналов изображения и компьютерного зрения (CV-ISP) обладает скоростью обработки до 2 гигапикселей в секунду, что позволяет ему захватывать видео в качестве 8K с разрешением 33 мегапикселя.

Ролик можно посмотреть на YouTube, предварительно выкрутив качество до максимальных 4320 (8K) на панели настроек. Видео было снято на "прототип смартфона с Snapdragon 865 и датчиком Sony IMX586", сказали в компании.

Одним из первых Snapdragon 865 появится в линейке смартфонов Samsung Galaxy S20. Их могут показать уже 11 февраля в рамках конференции Unpacked. Еще больше новинок с последней разработкой Qualcomm можно будет увидеть на выставке MWC 2020, которая откроется позднее в этом месяце.