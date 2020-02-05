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5 февраля 202009:33

В серийное производство запускается самый большой летательный аппарат в мире

Вести.Наука

Огромный дирижабль Airlander 10 будет оснащён гибридной силовой установкой. Он уже запущен в серийное производство, сообщает производитель этой уникальной машины, компания Hybrid Air Vehicles.

Airlander 10 имеет длину 92 метра, что делает его самым большим действующим летательным аппаратом в мире. Правда, по габаритам ему далеко до исторических рекордов первой половины XX века. Напомним, что длина "Графа Цеппелина" составляла 237 метров, а "Гинденбурга" - 245 метров.

Однако эти дирижабли наполнялись огнеопасным водородом, что и привело к страшной катастрофе "Гинденбурга" в 1937 году, а также последовавшему за ней закату эры воздухоплавания. Между тем оболочка Airlander 10 заполняется гелием, который не горит и не взрывается (хотя и стоит гораздо больше водорода).

На сегодняшний день прототип дирижабля оснащён четырьмя дизельными двигателями мощностью 325 лошадиных сил (242 киловатта). Два винта расположены на корме воздушного судна и два - по его бортам в передней части.

Теперь переднюю пару двигателей планируется заменить электродвигателями мощностью 500 киловатт с питанием от аккумуляторов. При желании Airlander 10 сможет обойтись только одной из пар двигателей.

На чисто электрической тяге дирижабль будет развивать крейсерскую скорость 93 километра в час, а максимальная дальность перелёта составит 350 километров. Использование дизельных двигателей в дополнение к электрическим увеличит крейсерскую скорость до 130 километров в час.

Новый дирижабль способен нести до 10 тонн полезного груза. Разработчики планируют использовать его для пассажирских перевозок. По их расчётам, на борту с комфортом разместятся 90 пассажиров. Рейс на расстояние в 200 километров займёт около двух часов. При этом выбросы в атмосферу будут на 90% меньше, чем в аналогичном авиарейсе. Кроме того, двигатели аппарата производят гораздо меньше шума.

К слову, Airlander 10 не требует специальной взлётно-посадочной полосы и способен провести в воздухе пять суток подряд (хотя вряд ли последнее пригодится ему в пассажирских рейсах).

Производители надеются, что первый серийный экземпляр воздушного судна поднимется в воздух в середине 2020-х годов.

Заметим, что дирижабли не отличаются манёвренностью и с трудом противостоят ветру. Кроме того, их тихоходность неудобна на маршрутах длиной в тысячи километров. Так что не стоит ожидать, что эти корабли неба когда-либо вытеснят самолёты. В лучшем случае они заставят слегка потесниться малую авиацию.

К слову, ранее "Вести.Наука" писали о дирижабле с весьма необычным принципом движения.

Текст: Вести.Наука

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