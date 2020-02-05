Экономика еврозоны начала 2020 год с сильного роста деловой активности

Рост деловой активности в еврозоне в январе ускорился второй месяц подряд и был максимальным с августа прошлого года, сообщает исследовательская компания IHS Markit.

Сводный индекс деловой активности (Purchasing Managers Index, PMI) еврозоны повысился с декабрьского уровня 50,9 до 51,3 пункта. Предварительная оценка составляла 50,9 пункта.

Показатель ниже 50 пунктов отражает снижение активности, выше — рост активности.

PMI сферы услуг еврозоны снизился с 52,8 до 52,5 пункта. Предварительная оценка составляла 52,2 пункта.

В то время как рост активности был сосредоточен в сфере услуг, в производственном секторе еврозоны по-прежнему наблюдался спад.

Сводный PMI в Германии, крупнейшей экономике блока, в январе повысился с 50,2 до 51,2 пункта. PMI сферы услуг подскочил с 52,9 до 54,2 пункта, достигнув максимума с августа 2019 года.

Сводный PMI Франции, напротив, в прошлом месяце снизился с 52 до 51,1 пункта, оказавшись на минимуме с сентября.

Между тем, сводный PMI Италии в январе вырос с 49,3 до 50,4 пункта, указав на стабилизацию активности в частном секторе после снижения в течение двух месяцев подряд.

Последние данные показали, что новые заказы в еврозоне в январе выросли максимальными темпами за семь месяцев, несмотря на слабый внешний спрос.

Новые экспортные заказы сократились 16-й месяц подряд, хотя сокращение было наиболее умеренным с конца 2018 года.

Январские данные свидетельствуют о дальнейшем умеренном увеличении занятости.

Деловая уверенность компаний в отношении перспектив на предстоящий год в январе достигла самого высокого уровня с сентября 2018 года.

"Несмотря на то, что рост остается сдержанным и результаты исследования свидетельствуют о квартальных темпах роста чуть менее 0,2%, производственный сектор демонстрирует позитивные признаки стабилизации после тяжелого спада, наблюдавшегося в прошлом году, а рост в сфере услуг остается обнадеживающе устойчивым, во многом благодаря улучшению ситуации на рынке труда", — заявил главный экономист IHS Markit Крис Уильямсон.