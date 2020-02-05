Прокуроры извинились перед Иваном Голуновым

Прокуратура Западного округа Москвы принесла извинения журналисту Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование, сообщает в среду Генпрокуратура России.

В конце января Голунов проинформировал нового генпрокурора России Игоря Краснова о том, что до сих пор не получил официальные извинения за задержание​​​.

Адвокат журналиста Сергей Бадамшин заявил накануне, что Генпрокуратура отказалась извиняться перед Голуновым за незаконное уголовное преследование, переадресовав этот вопрос в нижестоящую инстанцию — столичную прокуратуру, передает РИА Новости.

Как сообщалось, Голунов был задержан в Москве 6 июня прошлого года. По утверждению полиции у журналиста нашли мефедрон, однако в скором времени уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. По словам журналиста, наркотики ему подбросили.

После произошедшего скандала несколько сотрудников полиции поплатились должностями, в отношении пятерых возбуждены уголовные дела.