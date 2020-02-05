В Бурятии получателям "дальневосточных гектаров" начали выдавать ипотеку под 2%

Кредитные учреждения Бурятии банки начали выдавать ипотеку на льготных условиях. Кредит под 2 процента станет доступен для получателей "дальневосточных гектаров". В настоящий момент такую опцию предлагают три банка. Однако уже к июню к ним присоединятся еще столько же, сообщает ГТРК "Бурятия".

В общей сложности заявки на получение земельных участков в регионе подали около 1,3 тысячи человек. Более 40 процентов планируют строительство жилого дома, соответственно, имеют право на льготный кредит. Согласно условиям программы, 20 процентов от общей суммы на возведение дома им необходимо вложить самим, а на оставшиеся 80 процентов можно будет оформить льготную ипотеку.