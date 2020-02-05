В России разрабатывают партизанский самолет

Фонд перспективных исследований разрабатывает самолет специально для партизанских движений. Называться он будет соответствующее – "Партизан". Уточняется, что это будет легкий самолет, который способен взлетать почти с места.

"Это будет турбовинтовая машина, в которой за счет дополнительных винтов обеспечивается обдув крыла, что повышает подъемную силу. Такой самолет сможет взлететь практически с места", — рассказал агентству РИА Новости заместитель генерального директора ФПИ Виталий Давыдов.

Журналисты отмечают, что "Партизан сможет перевозить до 500 килограммов груза, лететь со скоростью до 315 километров в час, а топлива самолету хватает на тысячу километров.

Стоит отметить, что обычно в мире создаются все-таки не партизанские, а контрпартизанские самолеты, как, например, турбовинтовые бразильские Embraer Super Tucano. Именно эти машины стоят на вооружении Колумбии и участвуют в операциях против наркоторговцев.



Каждый такой самолет несет до полутора тонн бомб и ракет, а также пушечные и пулеметные установки.