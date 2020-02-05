Свершилось: Mazda патентует рядный шестицилиндровый мотор

Слухи о том, что новое семейство двигателей SkyActiv может прирасти более крупным двигателем, ходили довольно давно, и сейчас они обретают кое-какую реальную почву. Похоже, в Mazda идет серьезная работа над совершенно новой силовой установкой.

В Сети опубликовали сразу два новых патента японской фирмы, пишет японское издание Super.Asurada.com: один касается рядного шестицилиндрового мотора, второй - новой восьмиступенчатой автоматической коробки. Двигатель, вероятнее всего, получит обозначение SkyActiv-X, а построен он, очевидно, путем добавления пары цилиндров к уже имеющемуся агрегату на четыре "горшка".

Новая силовая установка может стать частью планов Mazda по серьезному обновлению модельного ряда: предполагается, что к 2025 году компания тотально реформирует собственную линейку. Ранее сообщалось о разработке некоей совершенно новой заднеприводной платформы и целого набора гибридных установок - от "умеренных" до "подзаряжаемых". Кроме того, весной 2019 года в отчете для инвесторов Mazda анонсировала не один, а сразу два рядных 6-цилиндровых мотора - дизельный и бензиновый.

И первой новинкой фирмы с шестицилиндровым двигателем может оказаться новое поколение Mazda 6, которая предположительно не только станет первенцем Mazda на новой "тележке", но еще и ознаменует переход к новому витку эволюции фирменного дизайна.

Конкретики по этому поводу, правда, пока нет, но учитывая объемы слухов, которые планомерно набирают критическую массу, весьма вероятно, что какие-то официальные намеки на новые "шестерки" - мотор и модель - появятся уже в ближайшее время.