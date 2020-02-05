МИД Японии: на борту "карантинного" судна Diamond Princess находятся 24 россиянина

МИД Японии информировал российское посольство в Токио, что на борту круизного судна Diamond Princess находятся 24 гражданина РФ, передает ТАСС.

Как сообщалось, среди пассажиров лайнера выявлены больные пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Ранее сообщалось о двух россиянах на борту.

По данным минздрава Японии, всего на судне находятся около 3,7 тысячи человек, являющиеся гражданами более чем 50 стран.

В юго-восточной Азии, а именно в Гонконге, встал на карантин еще один круизный лайнер — World Dream — с почти двумя тысячами пассажиров на борту. До окончания проверок на коронавирус никому не разрешено покидать порт города и даже сходить на сушу.

Как сообщили "Интерфаксу" в генеральном консульстве России в Гонконге, россиян на борту лайнера нет. Также дипломаты отметили, что и среди зараженных коронавирусом в этом регионе граждан РФ также нет.