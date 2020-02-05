В Чехии найден колодец, который может быть древнейшим деревянным сооружением

В 2018 году недалеко от чешского города Остров исследователи обнаружили колодец, который, возможно, является самым древним в мире деревянным сооружением. По словам учёных, он был построен в период между 5256 и 5255 годами до нашей эры - во времена неолита. Иными словами, возраст сооружения может доходить до 7275 лет.

Специалисты обнаружили колодец во время строительства автомагистрали. Благодаря керамическим фрагментам, которые позднее были обнаружены археологами внутри него, учёные датировали это место ранним неолитом. Что интересно, исследователи не нашли никаких свидетельств того, что поблизости когда-то жили люди. Возможно, воду отсюда брали жители сразу нескольких ближайших поселений.

Колодец состоит из четырёх дубовых столбов, по одному в каждом углу, скреплённых между собой плоскими досками. Форма сооружения напоминает квадрат размером 80 на 80 сантиметров. Высота находки составляет 140 сантиметров.

Несмотря на почтенный возраст, колодец довольно хорошо сохранился, что позволило специалистам использовать дендрохронологический метод датирования и радиоуглеродный анализ. Первая технология основана на изучении годичных колец древесины, вторая - на измерении содержания радиоактивных изотопов углерода.

Выяснилось, что деревья, из которых были изготовлены боковые доски, были срублены около 7275 лет назад. Скорее всего, именно тогда и был построен сам колодец.

При этом деревья, из которых впоследствии были сделаны два столба, были срублены ещё раньше: одно - 7278-7279 лет назад, другое - за девять лет до этого. По мнению специалистов, оба экземпляра могли использоваться ранее для других целей, а затем пригодились при строительстве колодца.

К слову, одна из боковых дощечек также отличалась по возрасту. Дерево, из которого она была изготовлена, было срублено намного позже: 7261-7244 лет назад. Возможно, древние люди в какой-то момент ремонтировали колодец и прикрепили к нему новую доску.

Важно отметить, что специалисты пока не присваивают своей находке звание самого старого деревянного сооружения из существующих на сегодняшний день. В Европе известно более 40 таких колодцев, относящихся к аналогичному периоду. А экземпляры, находящиеся в Венгрии, даже считаются более древними. Первый, как полагают специалисты, был создан в 5400-5200 годах до нашей эры, второй - 5600-5400 годах до нашей эры.

Впрочем, как отмечают археологи, ни один из этих колодцев не был датирован при помощи дендрохронологического метода, поэтому полученные ранее результаты считаются менее точными.

К слову, исследователи заинтересовались находкой не только из-за её возраста, но и технологий, которые использовались при строительстве.

"Конструкция [недавно обнаруженного] колодца уникальна. Мы полагаем, что он использовался поселенцами во времена так называемой неолитической революции, в период перехода от охоты и собирательства к земледелию и поселениям", - рассказывает археолог Ярослав Пешка (Jaroslav Peka) из археологического центра Оломоуц в Чехии.

На древесине сохранились следы каменных инструментов, которые помогали придать ей нужную форму.

"[Колодец] хранит следы от применения строительных технологий, использовавшихся в бронзовом и железном веках (то есть намного позже - прим. ред.). Мы и понятия не имели, что первые земледельцы, имевшие только орудия труда из камня, костей, рогов или дерева, могли обрабатывать поверхность срубленных стволов с такой точностью", - заключил Пешка.

Научная статья по итогам работы опубликована в издании Journal of Archaeological Science.

К слову, ранее учёные обнаруживали самый древний лес и самый древний кусок окаменевшей сосны. Также авторы проекта "Вести.Наука" писали об обнаружении под корнем многовекового дерева средневековых останков.