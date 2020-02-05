У россиян осталось два приморских пункта для эвакуации из Китая

Один из трех пунктов пропуска в Приморском крае завершил свою работу, сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на правительство региона. Россияне, желающие покинуть КНР из-за эпидемии коронавируса, смогут вернуться на Родину через Пограничный и Краскино.

Как рассказал глава агентства международного сотрудничества Приморского края Алексей Старичков, 5 февраля в страну прибыли 19 российских граждан. Всех желающих пересечь границу через Полтавку эвакуировали. С 6 февраля в регионе продолжат работу пункты пропуска в поселках Пограничный и Краскино. Автобус будет отправляться ежедневно в 10 часов утра.

Напомним, в Приморье продолжает работать "горячая линия" для граждан, которые все еще находятся на территории Китая, а также их родственников. Номер телефона: +7 (914) 703-14-59. Сюда могут обратиться все у кого возникли трудности с возвращением в Россию и получить необходимую консультацию.