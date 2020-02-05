Турция в 2019 году сократила закупки газа у "Газпрома" на 40%

Турция в 2019 г. сократила импорт газа на 10%, при этом поставки газа от "Газпрома" в эту страну сократились на 40% на фоне роста поставок из Азербайджана и закупок Турцией газа в сжиженном виде.

В частности, поставки российского газа в Турцию снизились в 2019 г. на 40% до 14,4-14,8 млрд кубометров, из которых 4,35 млрд кубометров поставлено по Трансбалканскому коридору, 10,3-10,6 млрд кубометров — по "Голубому потоку", мощность которого позволяет прокачивать 16 млрд кубометров газа в год, сообщает "Интерфакс".

Турция может уступить место второго экспортного рынка "Газпрома", которое Анкара удерживала с 2007 г., таким покупателям как Италия и Австрия.

В январе-ноябре 2019 г. Турция снизила импорт газа на 10% (на 4,4 млрд кубометров) до 39,8 млрд кубометров, отмечает Совет по регулированию энергорынка Турции (EPDK). При этом поставки "Газпрома" упали за это время на 8 млрд кубометров, а Азербайджан увеличил поставки на 1,9 млрд кубометров. Закупки Турцией СПГ увеличились на 1 млрд кубометров.

Азербайджан в январе-ноябре 2019 г. увеличил поставки газа в Турцию на 29% до 8,66 млрд кубометров. Поставки газа в Турцию из Ирана остались почти без изменений — 6,88 млрд кубометров (- 1%), поставки СПГ из других стран — 10,9 млрд кубометров.

США в январе-ноябре 2019 г. поставили в Турцию 980 млн кубометров газа, Алжир — 5,068 млрд кубометров, Катар — 1,93 млрд кубометров, Нигерия — 2,13 млрд кубометров. Незначительные поставки СПГ пришлись на Экваториальную Гвинею, Египет, Тринидад и Тобаго, Норвегию и Францию.