Сборную России не пустят на футбольный чемпионат мира

Сборная России по футболу может остаться без путевки на чемпионате мира 2022 года, который будет проходить в Катаре. Стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство уведомило Россию о невозможности участия в мировом первенстве.

Об этом сообщает арабский телеканал BeIn Sports. Однако также не исключается вариант, при котором российская национальная команда в случае успешной квалификации в финальный раунд сможет выступить на чемпионате мира, но в нейтральном статусе.

Ситуацию вокруг футбольной сборной России прокомментировал глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус:

"Пока сложно это комментировать. Об этом говорилось и раньше. Также проходила информация, что если санкции со стороны WADA вступят в силу после решения CAS, то в отборочном турнире Россия сыграет под своим флагом, но не сможет этого сделать уже в финальной части. Но я бы сейчас не торопился, надо подождать. Эта тема болезненная".

В Российском футбольном союзе выражают надежду, что Международная федерация футбола не будет применять санкции к сборной России.