В Московском зоопарке впервые родились щенки редкой кустарниковой собаки

В Московском зоопарке впервые в истории родились щенки редкой кустарниковой собаки. Трое малышей появились на свет еще в сентябре, но увидеть их можно будет только в середине февраля. Как только щенки подросли и окрепли, родители начали выводить их из укрытия в наружный вольер, но окончательно малыши туда еще не переехали.

Как сообщили представители зоопарка в Instagram, первая кустарниковая собака появилась на экспозиции в октябре 2017 года.

"Годовалого самца по имени Вицли привезли из зоопарка Новосибирска. А в декабре 2018 года удалось получить к нему в пару молодую самку Фрею из Дании", – говорится в сообщении. Животные быстро подружились, а летом 2019 года начали готовиться к выведению потомства.

"Представители этого вида – прекрасные и заботливые родители, готовые в случае необходимости защищать щенков ценой собственной жизни. Чтобы собаки чувствовали себя максимально комфортно и могли спокойно растить потомство, с середины сентября они находились в скрытой от глаз посетителей части вольера", – уточнили в зоопарке.

В возрасте двух месяцев щенков осмотрели и привили. Выяснилось, что это здоровые и очень активные самцы.

29 января сообщалось, что в Московском зоопарке появились на свет птенцы кудрявых пеликанов. Потомством обзавелись сразу две пары краснокнижных птиц.