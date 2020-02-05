Экс-снабженец предприятия получил 6 лет тюрьмы за махинации с гособоронзаказом

В Хабаровске вынесли приговор бывшему снабженцу оборонного предприятия за мошенничество с гособоронзаказом. В результате незаконной деятельности экс-начальник нанес ущерб государству на 9 миллионов рублей, сообщает ГТРК "Дальневосточная".

1,5 года слушаний и около сотни заседаний суда. Приговор с трудом помещается в папку. В деле описаны все подробности махинаций одного из руководителей секретного производства.



Напомним, в 2009 году на базе ремонтного предприятия организовано ОАО "Хабаровский радиотехнический завод", которое должно было обслуживать зенитно-ракетные комплексы автоматизированных систем управления. В рамках государственного контракта

бесперебойную поставку запасных частей для вооружения должен был обеспечить экс-снабжения компании Владимир Скибенко. И, как выяснило следствие, делал он это весьма "успешно".

Скибенко был организатором изготовления поддельных договоров и других документов на поставку товара. Используя свое служебное положение он обманным путем добивался перечисления денег выбранным им самим фирмам. Материалы дела свидетельствуют о том, что запчасти были мифическими. Однако деньги предприятие переводило вполне реальные.

Ущерб от деятельности бывшего начальника завода составил порядка 8,6 миллиона рублей. Его обвинили по статье "Мошенничество в особо крупном размере". При этом следует отметить, что подсудимый своей вины не признал и выдвинул собственную версию.



"Абсолютно все запчасти поступили на завод. Техника была отремонтирована, и заказчик ее принял. Я считаю обвинения надуманными", — заявил Скибенко.



Но суд вынес приговор — 6 лет лишения свободы с отбывание наказания в колонии общего режима. Кроме того, обвиняемому запрещено в течение двух лет работать в аналогичной должности.