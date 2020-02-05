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5 февраля 202012:58

Смертельная плоть: подтверджена опасность красного, переработанного и даже белого мяса

Вести.Наука

В научной среде не угасают споры относительно вреда, который несёт употребление красного и переработанного мяса. Напомним, что в 2019 году было опубликовано два громких исследования с противоречивыми данными. Авторы одного из них утверждали, что употребление даже небольшого количества красного и переработанного мяса повышает риск смерти от различных заболеваний, и в особенности сердечно-сосудистых. Вторая же работа показала, что отказ от красного и переработанного мяса приносит здоровью не так уж много пользы.

Специалисты из Северо-Западного и Корнеллского университетов вновь обратились к этой животрепещущей теме. Чтобы получить больше данных, они проанализировали результаты шести долгосрочных исследований, проведённых в США.

Общая выборка участников составила почти 30 тысяч человек, наблюдения за которыми велись до трёх десятилетий.

В распоряжении авторов были медицинские данные добровольцев, а также информация об их рационе и множестве факторов, способных повлиять на те или иные проблемы со здоровьем.

Специалистов интересовало в первую очередь употребление красного и переработанного мяса. Поясним, что к первой категории, как правило, относят свинину, баранину, телятину и говядину. Под переработанным мясом подразумеваются продукты, "улучшенные" при помощи химических добавок, копчения, соления или сушки (колбаса, сосиски, бекон и так далее).

Исследователи обнаружили, что у людей, употреблявших две порции красного, переработанного мяса или птицы в неделю и при этом не употреблявших рыбу риск развития риска сердечно-сосудистых заболеваний был повышен на 3-7%.

Между тем у тех, кто употреблял две порции красного или переработанного мяса в неделю, но отказывал себе в рыбе и птице, риск преждевременной смерти от всех причин был повышен на 3%.

Отметим, что в подобных работах суммарный показатель смертности от всех причин связан со снижением или увеличением рисков возникновения различных заболеваний. А под одной порцией в данном случае подразумевается около 113 граммов мяса, птицы или рыбы.

Кроме того, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний (но не преждевременной смерти) был на 4% выше у людей, которые употребляли две порции домашней птицы в неделю. Впрочем, сами учёные подчёркивают, что корреляция могла быть связана с методами приготовления или с употреблением в пищу большого количества жира и кожи птиц. (То есть проблемы вызывает не белое мясо само по себе. — прим. ред.)

Что же касается рыбы, то её употребление не было связано с увеличением риска развития сердечно-сосудистых и других заболеваний либо преждевременной смерти.

Несмотря на большую выборку, эксперты считают, что имеющихся данных пока недостаточно, чтобы можно было дать населению чёткие рекомендации по употреблению птицы и рыбы. Однако всем без исключения людям диетологи советуют воздержаться от употребления этих продуктов в жареном виде, а также ограничивать употребление красного и переработанного мяса.

Альтернативными источниками белка могут стать морепродукты, орехи и бобовые, а железом богаты фасоль, чечевица и тёмно-зелёные овощи. Усвоить железо из растительных источников организму поможет витамин C из цитрусовых и зелени.

"Выбирать веганскую диету на основе этого исследования было бы слишком экстремально. Существует много хороших продуктов животного происхождения, таких как яичный белок, нежареная рыба или морепродукты, нежирные молочные продукты", — добавил в интервью изданию Newsweek ведущий автор исследования Виктор Чжун (Victor Zhong) из Корнеллского университета.

Научная статья по итогам этой работы опубликована в журнале JAMA Internal Medicine.

Кстати, ранее "Вести.Наука" сообщали о серьёзном "побочном эффекте" вегетарианской диеты и о любопытном способе "обезвредить" красное мясо.

Текст: Вести.Наука

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