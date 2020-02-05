Новый российский Volkswagen Polo почти стал "близнецом" Skoda Rapid

Компания Volkswagen поделилась первой информацией о новом поколении Polo, который отныне перестает быть седаном. Лифтбэк стал крупнее, просторнее и, судя по первым эскизам, симпатичнее. А еще у него появилось множество нового оборудования.

По сравнению с седаном новый VW Polo прибавил по всем направлениям: длина выросла с 4 390 до 4 483 мм, ширина - с 1 699 до 1 706 мм, а высота увеличилась с 1 467 до 1 484 мм. Утверждается, что смена типа кузова позволила добавить 90 л к объему багажника - теперь он составляет 550 л. Правда, пока не уточняется, как именно изменились параметры колесной базы, которые напрямую влияют на просторность в салоне.

Со сменой поколений "Поло" лишится галогеновой оптики полностью: фары и фонари модели отныне будут светодиодными даже в базовой комплектации. В зависимости от уровня оснащения головная оптика может быть рефлекторной или прожекторной. В базовое исполнение вошла и мультимедийная система с цветным тачскрином, размер которого будет варьироваться от 6,5 до 8,25 дюйма. А дорогим версиям обещана еще и цифровая панель приборов вместе с подогревом руля и задних сидений.

Судя по эскизам, архитектура салона лифтбэка тоже претерпит значительные изменения в той же стилистике, что применена на восьмом поколении VW Golf.

Моторная гамма "Поло" при этом не поменяется: модель по-прежнему будут оснащать 1,6-литровым атмосферником в 90- и 110-сильной версиях, и по-прежнему этот двигатель будут собирать в Калуге. Позицию же топового мотора оставят за 125-сильным 1,4-литровым агрегатом. Набор коробок передач включит в себя 5-ступенчатую механику и 6-диапазонный автомат, а также 7-ступенчатый робот DSG для турбомотора.

Официально дата продажи новинки пока не называется, но, по некоторым данным, продажи VW Polo нового поколения со старыми моторами начнутся летом.