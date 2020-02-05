Москва оказалась среди наиболее доступных для миллионеров мегаполисов

Столица России оказалась в числе мегаполисов с наиболее низкими ценами на товары и услуги класса "люкс", заявил швейцарский банк Julius Baer.

В своем первом докладе Global Wealth and Lifestyle Report банк проанализировал доступность 28 мировых мегаполисов для потребителей роскоши.

Julius Baer проанализировал цены на ряд категорий товаров и услуг — от жилой недвижимости и часов до услуг юриста и личного тренера. Оказалось, что три самых дорогих города мира находятся в Азии, где растущее число потребителей с высокой чистой стоимостью активов преобразуют рынок люксовых товаров и услуг. Москва заняла 23-е место в общем рейтинге.

В Москве наблюдается хорошее соотношение цены и качества по большинству позиций в индексе, отмечается в докладе.

Стоимость жилой недвижимости на хорошем уровне, несмотря на заметный рост на первичном рынке в 2019 году, частично вызванный репатриацией капитала с лондонского рынка недвижимости, заключил Julius Baer.

Цены на пианино Steinway & Sons и стоимость лазерной коррекции зрения в Москве оказались ниже, чем в других мегаполисах в рейтинге.

Кроме того, Москва наряду со Стамбулом и Дубаем оказалась в числе городов с наиболее низкой стоимостью полетов бизнес-классом. В российской столице также одни из самых низких цен на косметические услуги.

В то же время, чтобы насладиться классическим французским красным вином, ценители заплатят больше всего в Рио-де-Жанейро, Мехико и Москве. Наиболее высокие цены на ювелирные изделия зафиксированы в Рио-де-Жанейро, Маниле и Москве.

Российский рынок предметов роскоши оценивается в 5,4 млрд долларов США.

Самыми дорогими городами мира, по оценкам Julius Baer, являются Гонконг, Шанхай и Токио, самыми доступными — Мумбаи, Йоханнесбург и Франкфурт.