В России начали производить противообледенительную жидкость для самолетов

В России начали производить первую полностью отечественную противообледенительную жидкость (ПОЖ) для самолетов, в российских аэропортах уже начали ее использовать, заявил замглавы "РХЗ "Нордикс" Сергей Попов.

"Первая линейка авиационных противообледенительных жидкостей типа 1, 2 и 4 российского производителя ЗАО "РХЗ "Нордикс" — "Дефрост", полностью сертифицированная к использованию в России и мире, будет представлена сегодня на профильном форуме гражданской авиации НАИС-2020. До недавнего времени эта стратегически важная продукция, без которой ни один самолет в России зимой не может взлететь, производилась исключительно по иностранной технологии. Таким образом, осуществлена еще одна задача по импортозамещению", — отметил Попов, сообщает РИА "Новости".

"В отличие от существующих блендинговых производств в России, которые производят ПОЖ путем смешения импортного концентрата с этиленгликолем под торговыми марками иностранных компаний, "Дефрост" прошел международную сертификацию отечественной технологии производства ПОЖ. Мы создали замкнутую экосистему по защите воздушных судов от обледенения", — подчеркнул Попов.

ПОЖ от "РХЗ "Нордикс" более безопасны для человека и окружающей среды.

Кроме того, компания наладила сбор уже использованных жидкостей для очистки и переработки с целью повторного применения. "Для этого мы создали предприятие "Экопорт "Воскресенск", получили лицензию на сбор, транспортировку, хранение и утилизацию отходов ПОЖ и построили завод по переработке использованных ПОЖ. Таким образом, мы предлагаем рынку готовое решение по сокращению попадания отходов ПОЖ в окружающую среду и снижению стоимости противообледенительной обработки для авиакомпаний", — пояснил Попов.

В 2010 г. из-за чрезвычайно сложных погодных условий, когда в московских аэропортах закончилась ПОЖ, произошли массовые задержки и отмены рейсов. Премьер-министр Владимир Путин поручил Минпромторгу проработать вопрос производства ПОЖ в России. Решением задачи по импортозамещению занялся исследовательский центр "РХЗ "Нордикс". Прошло десять лет, шесть из которых потрачены только на преодоление международных сертификационных барьеров.

"Сейчас продукция ПОЖ марки "Дефрост" ЗАО "РХЗ "Нордикс" прошла все необходимые проверки и получила одобрение Федерального управления гражданской авиации Министерства транспорта США, Министерства транспорта Канады, авиаконцернов Boeing, Airbus, ведущих авиакомпаний мира. В аэропортах России и за рубежом уже приступили к ее использованию", — заключил Попов.