Илон Маск предложил проголосовать в Twitter за строительство завода Tesla в Техасе

Глава Tesla Илон Маск устроил в Твиттере голосование — бизнесмен спросил мнение пользователей относительно строительства "Гигафабрики" в Техасе.

К 9 часам утра по лондонскому времени в среду более 131 000 человек проголосовали, при этом 79,2% проголосовавших выбрали вариант "да, черт возьми", а остальные проголосовали за "нет".

Ранее Дональд Трамп заявил, что Tesla собирается строить завод в США: "Он [Илон Маск — ред.] собирается построить очень большой завод в Соединенных Штатах. Он должен это сделать, потому что мы помогаем ему, поэтому он должен помочь нам". При этом президент США не уточнил, как именно США помогают Tesla и знает ли он что-то конкретное о плане строительства нового завода.

На прошлой неделе, во время конференц-кола, посвященном обсуждению прибыли компании в четвертом квартале, Маск объяснил необходимость наращивания производства аккумуляторных батарей для удовлетворения спроса на электромобили Tesla. "Мы должны масштабировать производство батарей до такого уровня, который люди даже не могут себе представить сегодня". Это и есть настоящая проблема", — сказал он.

Вот где эти дополнительные заводы могут помочь в реализации этой цели. В конце прошлого года Tesla запустила в Шанхае свой первый завод за пределами США, способный производить 150 тыс. автомобилей в год. 7 января Tesla начала в Китае продажи Model 3, собранных на шанхайском заводе. Автомобили получили 10 клиентов, это первые электрокары Tesla, собранные за пределами США.

Шанхайский завод станет первым, на котором будет производиться кроссовер Model Y, рассчитанный в первую очередь на китайский рынок. Ожидается, что спрос на него превысит показатели всех остальных моделей Tesla, вместе взятых. Завод в Китае был построен в рекордно короткие сроки. Отмечается, что он станет ключевым для компании, которая уже объявила о планах по строительству следующих сборочных мощностей в Германии. Они должны удовлетворить растущий спрос европейцев на электромобили.

Китай рассматривается аналитиками как критический рынок для Tesla, но здесь есть ряд проблем, начиная со снижения продаж электромобилей и заканчивая растущей конкуренцией. Инсайдеры отмечают, что местное производство электрокаров Tesla увеличит пространство китайского рынка. Согласно плану по достижению целей в 300 тыс. электромобилей к 2021 г. в соответствии со стоимостью в размере 300 тыс. юаней за один электрокар ожидается, что батареи, материал, реле постоянного тока высокого напряжения и система терморегулирования создадут рынок объемом более 40 млрд юаней.