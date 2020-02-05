"Если выйдешь, будешь отбывать срок заново". Эксклюзив из тюменской зоны карантина

Корреспондент ВГТРК Анна Княжева в эфире "60 минут" подробно рассказала об условиях содержания россиян, прибывших в Рощино из Уханя. Эвакуированных размещают в санатории "Градостроитель" в 30 километрах от Тюмени. "Здесь приняты беспрецедентные меры безопасности", — подчеркнула собкор.

По ее словам, всех прибывающих расселяют в одноместные и двухместные номера, а семьям предоставляют сразу несколько комнат.

Корреспондент подтвердила, что вокруг санатория установлено дополнительное ограждение, внутри и снаружи выставлены камеры видеонаблюдения. Росгвардией по периметру осуществляется постоянное патрулирование. "Все очень серьезно, на территорию никого не пускают", — сказала Княжева.

Риски заразиться коронавирусом, по мнению Анны, минимальные, так как санаторий абсолютно изолирован. Внутри имеются автономные очистные сооружения, есть специальное оборудование для утилизации медицинских отходов.

Княжева отметила, что в самом городе Тюмени, расположенном неподалеку от карантинной зоны, все спокойно. "Люди стали реже посещать массовые мероприятия, покупают медицинские маски, но страха и паники в городе нет", — сказала она.

Виктория Маковцова, прилетевшая первым самолетом из Уханя, уже прошла все этапы заселения в санатории "Градостроитель" и также поделилась своими впечатлениями в эфире "60 минут".

"Когда мы приехали в санаторий, нам сказали снять всю одежду и сдать ее на дезинфекцию. Туда же забрали багаж. Выдали сменную одежду: халаты и пижамы", — сообщила девушка.

Ее поселили в двухместный номер со всеми удобствами. "В номере есть все необходимое: вода, фрукты, сладости, полотенца, средства личной гигиены, а также телевизор и Wi-Fi", — уточнила Маковцова.

Она подчеркнула, что карантин будет довольно строгим. "В течение 14 дней никому нельзя выходить из комнаты. Если вдруг кто-то выйдет, карантин обнулят, и нужно будет заново отбывать этот срок", — сказала Виктория, добавив, что при этом разрешено выходить на балкон.



Также Маковцова рассказала о перелете Ухань-Рощино. Девушка призналась, что перелет прошел не очень удачно из-за отсутствия привычных комфортных условий. "Было очень холодно на борту. Мы спасались, как могли", — констатировала она. И это и не удивительно, ведь эвакуация осуществлялась не комфортабельными лайнерами, а самолетами ВКС.

"Но главное, что мы добрались домой, это очень радует", — сказала Маковцова в заключение.