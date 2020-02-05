Российские военные заказали разработку дрона "Альтиус-РУ" и 10 новых "Форпостов-Р"

Министерство обороны России и Уральский завод гражданской авиации подписали контракт на разработку модернизированного разведывательно-ударного дрона "Альтиус-РУ". Речь идет о беспилотнике, который оснащен спутниковой связью, элементами искусственного интеллекта и сможет работать вместе с другими летательными аппаратами. Об этом заявил заместитель министра обороны Алексей Криворучко во время посещения УЗГА.

Военные добавляют, что при массе 6 тонн "Альтиус-РУ" сможет проводить в воздухе около суток, вести радиолокационную, радиотехническую и оптическую разведку. Благодаря спутниковой связи, радиус действия нового дрона будет практически неограничен. В конце августа 2019 года Министерство обороны РФ опубликовало видео испытаний "Альтиус-У".



Также во время визита Криворучко на уральское предприятие, стало известно, что УЗГА в ближайшие 3 года поставит отечественным вооруженным силам 10 новых дронов "Форпост-Р". Помимо этого, замминистра анонсировал еще один контракт на эти беспилотники, который подпишут в 2020 году. Военные купят сразу 18 БПЛА.

Изначально беспилотники "Форпост" – это лицензионная копия израильских дронов Searcher II. Однако модификация Р уже полностью состоит из российских комплектующих, среди которых двигатель АПД-85, бортовые электронные системы и наземный пункт управления.

Вес "Форпост-Р" — 500 килограммов, предельная высота полета – 6 километров. Топлива дрону хватает на 18 часов. Беспилотнику может вести разведку в любое время дня и ночи. Плюс он получил новую защищенную линию связи, которая позволила увеличить радиус действия на 100 километров.