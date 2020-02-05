Очередное ЧП на ялтинском пляже: двоих туристов смыло в море. К сожалению, спасти их не удалось.

Как стало известно, девушка и мужчина прогуливались по причалу на пляже "Ласточкино гнездо", невзирая на шторм в 4 балла. Волной их сбило с ног, и люди оказались в воде, температура которой составляла около 7 градусов. По словам специалистов, шансов спастись самим у оказавшихся в воде людей не было.

Как сообщили "Вестям – Севастополь" в пресс-службе республиканского МЧС, к поиску людей привлекли водолазов-спасателей. Также были задействованы рыболовецкие суда, которые находились в акватории и имели допуск выхода в море при шторме. Аэропорт Симферополя подготовил к отправке вертолет МЧС, на помощь людям готовы были прибыть специалисты " Крым-Спаса". В итоге операции тела погибших подняло проходящее мимо судно.

МЧС в очередной раз обращается к жителям и гостям курорта с просьбой ответственно относиться к своей жизни и учитывать погодные условия при прогулках вдоль моря. Выход на пирсы и причалы во время шторма строго запрещен.