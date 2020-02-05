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5 февраля 202015:20

Политолог Сосновский чуть не отправил в нокаут эксперта Амнуэля

В эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" случился очередной скандал. Два эксперта — политолог Александр Сосновский и директор клуба "Международный диалог" Григорий Амнуэль — чуть не подрались во время разговора о резне евреев в польском городе Кельце.

Александр Сосновский поделился с гостями студии и телезрителями историей о судьбе жителей этого городка, где на момент прихода вермахта жили 25 тысяч евреев. К августу 1944 года все они были отправлены в лагеря смерти. Нацистам активно помогали местные жители, которые выдавали им евреев.

По словам политолога, еврейские погромы продолжались в Польше и после окончания Второй мировой войны.

Эксперт Григорий Амнуэль призвал Сосновского посмотреть американский документальный фильм о трагедии еврейского населения. В этой картине, названия которой он не произнес, по его словам, есть интервью и с узниками лагерей смерти, и с теми, кто служил там.

"Лента показывается в Польше, и увидеть ее может каждая местная семья, у которой есть телевизор", — подчеркнул Амнуэль.

"К сожалению, в нашей стране этого фильма никогда не показывали. И отсюда ваше сочинение, потому что город назывался Кельце", — сказал он и разговор сразу перешел на крик.

"Когда вы говорите о евреях, мне хочется встать и дать вам в морду. И вы можете дождаться, что я это сделаю", – оппонировал Сосновский, вскочив с места. Драку предотвратили политолог Николай Стариков и режиссер Карен Шахназаров. Они удержали Сосновского, но тот не унимался: "Еще одно слово – и ты получишь в рожу!" – прокричал он.

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