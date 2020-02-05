МИД России: США допускают ограниченную ядерную войну

Появление ядерных зарядов малой мощности у США означает, что Вашингтон допускает ограниченную ядерную войну и снижает порог применения оружия массового поражения, пишет агентство ТАСС со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова.

Ранее СМИ сообщили, что все американские стратегические подводные лодки класса Ohio получили 1-2 баллистические ракеты, оснащенные боевыми блоками W76-2 мощностью всего 5-6 килотонн.

Руководство Соединенных Штатов уверено, что подобное вооружение снижает вероятность начала полномасштабного ядерного конфликта.

В конце января 2019 года министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что боезаряды малой мощности наоборот увеличивают риск применения оружия массового поражения и провоцируют войну на уничтожение.