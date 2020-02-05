Участок ЦКАД в новой Москве введут в строй в 2020-2021 годах

Участок Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), проходящей по новой Москве, находится в высокой степени готовности, однако работы идут не в полную силу из-за внесения изменений в проектно-сметную документацию, заявил глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

"В ближайшее время документы будут утверждены, и мы ускорим работу", — отметил Жидкин, сообщает "Интерфакс". Строительство участка ЦКАД в новой Москве намерены завершить в конце этого — начале следующего года, пояснил чиновник.

В свою очередь вице-премьер правительства Марат Хуснуллин заявил, что строители увеличат темы возведения ЦКАД. Строительство ЦКАД начали в 2014 г.

По данным "Автодора", протяженность ЦКАД составит 336 км 456 м. Четырехполосная дорога пройдет в 50 км от МКАД параллельно Малому и Большому московским кольцам ("Малая" и "Большая" бетонка). ЦКАД призвана разгрузить Москву от транзитного грузового транспорта.

Правительство продлило срок строительства ЦКАД до 2021 г., изначально завершение работ было намечено на 2019 г. Срок начала эксплуатации дороги перенесен с 2018 г. на 2020 г., а стоимость проекта выросла до 315,864 млрд руб.