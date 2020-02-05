Минэкономики Германии следит за ситуацией с санкциями против "Северного потока-2"

Германское министерство экономики наблюдает за ситуацией с недавно введенными санкциями против российского газопровода "Северный поток-2".

В то же время, как отмечает агентство РИА "Новости", министерство отвергают любые экстерриториальные ограничения, которые могут быть введены против проекта.

Ранее издание Handelsblatt сообщило, что Вашингтон может ввести новые санкции против проекта, если российская сторона все же закончит строительство газопровода.

При этом новые ограничительные меры могут быть приняты уже в феврале или марте, их целью могут стать инвесторы или компании, которые будут принимать российский газ из трубопровода.

"Наша позиция относительно экстерриториальных санкций ясна: мы отвергаем их. Мы следим за развитием ситуации в США. Мы не комментируем это", — отметили в министерстве экономики Германии.

Ранее сообщалось, что конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.