Пермский таксист набросился на пассажира из-за небольшой цены поездки. Видео

В Перми таксист набросился на пассажира и тумаками выгнал его из машины, поскольку его не устроила цена, назначаемая сервисом Uber.

Незадолго до инцидента извозчик предложил "покататься" и выждать 10-минутный интервал, необходимый для отмены поездки, после чего пришел в ярость, заметив, что пассажир, задавая неудобные вопросы, снимает его на видео.

Следует отметить, что цену водитель узнает лишь после того, как соглашается на заказ и приезжает к пассажиру. При этом безнаказанно отказаться от поездки извозчик не может — падает рейтинг у агрегатора, что может привести даже к блокировке таксиста.

В Uber уже прокомментировали опубликованную в местном сообществе видеозапись и заявили: "С теми водителями, которые забывают про профессионализм, нам не по пути."