Трехлетняя девочка упала в кастрюлю с горячим карри и умерла

В деревне Рампур Атари (Индия) произошел несчастный инцидент, в результате которого погибла трехлетняя девочка. Случайным образом ребенок упал в горячий котел, в котором готовилось карри.

Как сообщает Daily Mail, инцидент произошел в понедельник, 3 февраля, в школьной столовой. Рядом находился повар, но он ничего не услышал и не заметил, поскольку был в наушниках. Трехлетнюю девочку обнаружили уже тогда, когда она получила сильные ожоги. Пострадавшую доставили в больницу, но медики не смогли спасти ей жизнь.

После трагического инцидента директор школы был отстранен от работы, а местные власти начали расследование случившегося. При этом известно, что пострадавшая девочка не являлась ученицей школы.

К слову, это уже не первый подобный инцидент, который происходит в Индии. В ноябре 2019 года трехлетний мальчик тоже упал в горячий котел с карри.