Попова: россиян в Тюмени обследовали по всем правилам

Российских граждан, эвакуированных из зоны поражения коронавирусом в Китае, обследовали в аэропорту Тюмени, при этом все правила биологической безопасности были соблюдены, заверила главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.

"Риски попадания в окружающую среду какого-либо инфекционного агента отсутствовали и отсутствуют на сегодняшний день", — цитирует слова Поповой РИА Новости.

Она сообщила также, что все эвакуированные из КНР россияне были предупреждены о необходимости пройти карантин в специально оборудованном центре под Тюменью. Они будут находиться там под наблюдением врачей две недели и не смогут покинуть центр в течение этого времени. Медицинские работники, которые будут следить за россиянами в карантине, имеют специальную подготовку и будут носить специальную одежду, которую будут надевать всякий раз, входя к пациентам. Они также не смогут покидать здание.

Главный государственный санитарный врач заверила также, что находящиеся в карантине люди будут находится в "очень хороших условиях пребывания". Например, для семей с детьми подготовлены номера из нескольких комнат, добавила Попова.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что граждане России и других государств, которые захотели покинуть китайский город Ухань и провинцию Хубэй, пройдут карантин в Тюменской области. Два самолета с гражданами, эвакуированными из Китая, прибыли в Тюмень в среду, 5 февраля.

Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV на материковой части Китая превысило 24,3 тысячи человек, скончались 490, еще один человек умер в Гонконге. Более 170 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб.