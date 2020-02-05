Коронавирус подрывает планы IPO китайских компаний в Гонконге

Гонконг, крупнейший в мире рынок IPO в течение четырех из последних пяти лет, включая 2019 и 2018 годы, готовится получить удар от распространяющейся эпидемии коронавируса. Компании из материкового Китая переносят роуд-шоу для инвесторов или откладывают планы листинга из-за ограничений на поездки в регионе, пишет Nikkei Asian Review.

Компания Central China New Life, управляющая недвижимостью, больше не придерживается своих первоначальных сроков размещения акций на 100 миллионов долларов в Гонконге в I квартале. Базирующаяся в Шэньчжэне Yeahka, занимающаяся платежными технологиями, сталкивается с аналогичными трудностями в планировании IPO на сумму около 250 миллионов долларов, рассказали изданию источники, информированные о двух сделках.

InnoCare Pharma, которая занимается разработкой методов лечения рака и аутоиммунных заболеваний, уже отложила роуд-шоу для своего IPO на 200 миллионов долларов, говорят источники, знакомые с ситуацией.

Это отражает более широкие опасения компаний, которые хотят провести листинг в Гонконге, поскольку страны в Азии и других регионах мира вводят ограничения на поездки в попытке сдержать распространение нового типа коронавируса 2019-nCoV. Неопределенность осложняет планы компаний, которые рассматривают IPO как вариант привлечения капитала.

В прошлом году на долю компаний из материкового Китая пришлось две трети всех новых листингов в Гонконге.

В январе 21 компания привлекла в совокупности 1,09 миллиарда долларов в рамках новых листингов в азиатском финансовом центре. Сейчас, по данным Dealogic, только три компании продают акции на общую сумму 60 миллионов долларов.

По данным государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР по состоянию на вечер вторника было подтверждено более 24 тыс. случаев заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом. Количество погибших от пневмонии в стране достигло 490 человек.