Розничные продажи в еврозоне сократились в декабре на 1,6%

Розничные продажи в еврозоне снизились на 1,6% в декабре в месячном выражении (по сравнению с ноябрем 2019 года), как показали данные статистического агентства Европы — Eurostat.

Опрошенные агентством Reuters экономисты ожидали, что показатель сократится в отчетном периоде на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем.

По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года объем розничных продаж в еврозоне в декабре вырос на 1,3%, тогда как экономисты ждали роста на 2,4%.

В странах Евросоюза розничные продажи в декабре уменьшились на 1,3% по сравнению с ноябрем, а в годовом исчислении — выросли на 1,9%.

Максимальный рост продаж в странах Евросоюза был зафиксирован в декабре в Венгрии (+6,1%), Румынии (+8,5%), а также на Мальте (+5,9%).

Снижение отмечалось в Словакии (-2,5%), Словении (-6,6%) и Финляндии (-1,6%).

Объем продаж продовольствия и табачной продукции в еврозоне в годовом выражении в декабре снизился на 0,7%, а в ЕС — на 0,3%. Розничные продажи непродовольственных товаров в годовом выражении выросли на 3,6% в еврозоне, а в Евросоюзе — на 4%.