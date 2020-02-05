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5 февраля 202015:55

Экоактивисты заблокировали штаб-квартиру BP в Лондоне

Global Look Press

Компания BP приостановила работу главного офиса в британской столице из-за акции протеста организации Greenpeace.

В акции протеста участвовали около 100 человек, часть из них приковали себя к бочкам перед входом в офис BP, другие пытались спрятаться от полиции под солнечными панелями. По данным организации, полиция арестовала 12 протестующих.

Из-за проведения акции протеста одна из крупнейших британских транснациональных корпораций была вынуждена приостановить работу своего главного офиса.

Акция протеста была явно приурочена к смене руководства в BP – в первый день работы нового генерального директора Бернарда Луни, сменившего Роберта Дадли во главе корпорации, экоактивисты принесли к зданию BP бочки с нефтью и солнечные панели.

Новый босс нефтегазовой корпорации в этот день находился с визитом в Германии. В пресс-службе BP заявили о том, что Бернард Луни "понимает разочарование и злобу протестующих в Лондоне и разделяет их глубокое беспокойство по поводу изменения климата".

В комментариях СМИ в Greenpeace объяснили акцию протеста тем, что "BP по-прежнему добывает много углеводородов", отмечая, что в корпорации в течение этого десятилетия собираются потратить 71 миллиард долларов на освоение новых  месторождений нефти и газа. В целом запланированные расходы BP на традиционные источники энергии в течение текущей декады превысят расходы на возобновляемую энергетику более чем в 30 раз.

Ранее правоохранительные органы Великобритании опубликовали рекомендации для госслужащих, призывая их сообщать о проведении подобных акций протеста. Greenpeace и другие подобные движения в обновленных рекомендациях были приравнены к террористическим угрозам.

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