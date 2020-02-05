Глава авиакомпании Cathay Pacific призвал 27 тысяч сотрудников уйти в неоплачиваемый отпуск

Гендиректор флагманской авиакомпании Гонконга Огастес Тан попросил всех сотрудников Cathay Pacific Airways "оказать помощь" компании из-за ситуации с коронавирусом и добровольно уйти в 3-недельный неоплачиваемый отпуск в течение следующих нескольких месяцев.

Глава одной из крупнейших авиакомпаний Азии выступил с видеообращением, сравнив вынужденное сокращение полетов в связи со вспышкой коронавируса nCov-2019 с финансовым кризисом 2009 г.

Днем ранее в Cathay Pacific заявили о планах по сокращению общего числа рейсов на 30% в течение следующих двух месяцев, при этом количество полетов в Китай планируется снизить на 90%.

В обращении, опубликованном изданием South China Morning Post, глава Cathay Pacific заявил о том, что компании "необходимо снизить расходы" с учетом резкого снижения числа пассажиров, направляющихся в КНР. По его словам, Cathay Pacific "просит поставщиков снизить цены на комплектующие и запасные части, приостанавливает найм новых сотрудников, откладывает новые проекты".

Дополнительной мерой, о которой объявил Тан, возглавивший Cathay Pacific в августе прошлого года после отставки прежнего гендиректора из скандальной ситуации вокруг акций протеста в Гонконге, стало предложение сотрудникам авиакомпании отправиться в неоплачиваемый отпуск. Гендиректор Cathay Pacific предложил всему персоналу авикомпании "принять участие в специальной программе по неоплачиваемому отпуску". По его словам, до этого компания применяла подобные меры в 2009 г. в качестве одной из мер для преодоления финансового кризиса. Текущая ситуация, как отметил Тан, для авиакомпании "является такой же серьезной".

В комментариях СМИ представители "специальная программа" для 27 тысяч сотрудников Cathay Pacific будет действовать с 1 марта по 30 июня 2020 г.